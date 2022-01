KTM arendab tänavakõlbulikku X-Bow GT2 superautot

Valem on lihtne – võta punti Itaalia võidusõiduautofirma Dallara, arenda nendega koos suurepärane jäik ja ülikerge süsinikkiust kandmik ning paiguta juhi taha ennast korduvalt tõestanud Audi ridaneli või ridaviis, mis annab välja 237-300 hj, mida on 790 kg auto vilkalt liigutamiseks vägagi adekvaatne hulk.

Nüüd aga tegeleb KTM ka tänavalegaalse versiooni arendamisega. Ilmselgelt peab autole lisama igasugust turvavarustust ning juhiabisüsteeme, et Euroopas teekõlbulikuks saada. Testmuulasid on märgatud, esimesed autod peaksid klientideni jõudma 2023. aastal.

Audi ridaviie täpne võimsus pole teada, kuid eelduspäraselt jääb see samasse suurusjärku või kestvuse eesmärkidel veidi alla 600 hj. Kinnitatud on, et jõud jõuab maha läbi 7-käigulise topeltsiduriga käigukasti ja piiratud libisemisega diferentsiaali.

Selle uudise valguses on lootust, et kärbeskaalus sportautod ei ole veel surnud – kuid paraku on seniste tippmudelite hindu (KTM X-Bow GTX maksab umbes 250-300 000 USD) vaadates selge, et sellised autod jäävad siiski rikaste pärusmaaks.