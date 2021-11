14 miljonit dollarit, 3065 hj – maailma esimene “ultraauto”?

Spyros Panopoulos Automotive ei ole just kõige keeleväänamissõbralikum nimi, seega vähemalt mudelinimi tuli panna meeldejääv. Chaose lubatavad arvud on seda loomulikult samuti.

Ja siis on Chaos Zero Gravity – 3065 hj, 1983 Nm, kiirendus “sajani” lubatakse kestvat 1,55 sekundit ja veerandmiil läbitakse väidetavalt 7,5 sekundiga. Esimene küsimus – mis rehvidega?

See selleks. Vaatame korra ka sõitjateruumi, mis on sama üle võlli kui nurgeline välimus ja lubadused – seest leiab 3D-prinditud detaile, muuhulgas ka ulmelise kujuga rooli küljest. Üks piltidest näitab aga ka 3D-prinditud kepsu ja kolbi – tehnoloogiat, millega katsetab näiteks Porsche, kelle sõnul läheb siiski aastaid, et see lahendus toimivalt ka turule tuua.