Hüperauto Rimac Nevera – 1914 hobujõudu, nullist sajani vähem kui kahe sekundiga

2018. aastal avalikustatud C_Two ideeautot on märgatavalt parendatud – muuhulgas on aerodünaamilist efektiivsust kasvatatud tervelt 34%, kirjutab Accelerista.com .

Selleks on muudetud piilarite ja kapoti kuju ning difuusori, splitteri ja radiaatorite disaini, et parandada nii õhuvoolu kui ka surujõudu.

Lisaks on muudatused parandanud ka ajami ja pidurite jahutust – suurtel kiirustel 7%, väikestel kiirustel lausa 30%.

Muud arvud tunduvad samuti metsikud: neli elektriajamit toodavad kokku 1914 hj ja 2360 Nm, vesijahutusega 120 kWh akupakk on Rimaci enda arendatud ning võimaldab WLTP-tsükli järgi lausa 547 km sõiduulatust.

0-100 km/h vältab 1,85 sekundit, 0-300 km/h saabub 9,3 sekundiga. Tippkiirus on 412 km/h.

Veerandmiil läbitakse 8,6 sekundiga. Võrdluseks – Dodge Challenger Hellcat Redeye’l, mille üks suurimaid turundusargumente on silmipimestavalt kiire veerandmiili läbimise aeg, kulub selleks 10,8 sekundit.

Nevera kaalujaotus on ideaalilähedane 48% ees ja 52% taga ning suuresti on selles “süüdi” süsinikkiust monokokk, mille kandvaks osaks on ka akupakk.