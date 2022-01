V12, 11 000 RPM ja kaalub sama palju kui Mazda MX-5: Gordon Murray avalikustas oma teise superauto

Kui T.50 on loodud McLaren F1 vaimseks järeltulijaks ja kompromissituks superautoks, siis T.33 on justkui selle veidi tsiviliseeritum ja igapäevakõlbulikum versioon, millel keskse sõiduasendi ja kolme koha asemel kupeele harjumuspärased kaks.

T.33 toodetakse sarnaselt T.50-ga vaid 100 eksemplari, kuid hind on madalam: kui T.50 täishind on umbes 2,7 miljonit eurot, siis T.33 saab kätte “vaid” 1,6 miljoni eest.

Igapäevakasutatavus on pisut massi lisanud, kuid Gordon Murray perfektsionismi arvestades on T.33 jätkuvalt kärbeskaallane – T.50 kaalub 985 kg, T.33 aga 1090 ning kõik detailid auto küljes on viimase vindini optimeeritud.

T.33 saab kiirema venna mootori, kuid pisut teises seades – Cosworthi arendatud fenomenaalne 3,9-liitrine vabalthingav V12 käib 12 100 RPM asemel pisut tsiviliseerituma 11 000 pöördeni. Kui enamusel moodsatel sisepõlemismootoritel saab pidu läbi ja võhm otsa poolel neist pööretest, siis siin alles elu algab! Võimsus on pisut kukkunud – 653 hj pealt 607-le.

Mootorist rääkides – tegu pole lihtsalt elektrooniliselt piiratud pööretega. T.33 mootorit eristavad T.50 omast näiteks uued nukkvõllid, plokikaante disain, muutuv klapiajastus ning väljalaske- ja jahutussüsteem, mis on kõik spetsiaalselt T.33 jaoks loodud.

Kui T.50 on saadaval vaid 6-käigulise käsikastiga, siis T.33 pakutakse ka spetsiaalselt selle mudeli jaoks loodud Xtraci labadega automaatkastiga. Mitte et see populaarne variant oleks – pool T.33 plaanitud tootmisest on juba ette ära ostetud ning vaid kaks klienti on kahe pedaali kasuks otsustanud.