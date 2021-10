Porsche õrritab: tulemas on kõige kiirem Cayman – GT4 RS

Esimene, 981-põlvkonna Cayman GT4 võlus mind juba siis, kui autodest kirjutamisega alles alustasin – Leipzigis sai sõita nii tänavaauto kui ka ainult rajale mõeldud versiooniga Clubsport. Sellele järgnes varsti uus põlvkond ning nüüd on kinnitatud ka see, et tulemas on veelgi fokusseeritum versioon RS.

Ametlik kinnitus sellele tuli pärast sõidupäeva Nürburgringil, mille käigus Porsche tehasepiloot Jörg Bergmeister sõitis ajaks 7:09,3 (20,832 km konfiguratsioon) ja 7:04,511 (20,6 km konfiguratsioon, mis üldiselt ka rekordsõitude distantsiks) – see on märkimisväärne, kuna “vanilje-GT4” on viimasel 23,6 sekundit aeglasem! Välja võib tuua ka eelmise põlvkonna 911 GT3 ringiaja 7:12,7.

Nii suures erinevuses on süüdi mitmed uuendused, kuid alustame suurimast – rehvid. Valikulise lisavarustusena pakutavad Michelin Pilot Sport Cup 2 R rehvid on ilmselgelt paremad kui eelmisel rekordil kasutatud Cup 2 N1 rehvid.

Tehniliste detailide osas ollakse kiivad, kuid GT4 RS on juurde saanud pisut jõudu ning 4-liitrine vabalthingav bokserkuus arendab nüüd rohkem kui eelkäija 414 hj ja 420 Nm. Kaalulangetuskuur on samuti ootuspärane – tavaline GT4 kaalub 1494 kg.

Uue GT4 RS küljest leiab sarnase “luigekaelatiiva” nagu suurelt vennalt GT3-lt. Väike triviateadmine selle kohta, miks selline disain hea on – vastupidiselt laialt levinud arusaamale, et tiivast üle liikuv õhk surub auto tagumiku maha, on tegelikkuses tiiva alumine pind palju olulisem. Tiiva all tekkiv hõrendus imeb auto maha, üle tiiva liikuva õhu efekt on palju väiksem.

Lisaks töötab “luigekael” paremini ka kurvides, kus tiiva ülemisele pinnale kinnitatud jalad tekitavad vähem turbulentset õhku kui alumisele, võimaldades efektiivsemal tööpinnal rohkem puhast õhku saada.

Porsche GT-osakonna juht Andreas Preuninger võttis rekordi ja uue mudeli kokku lühidalt: “GT4 RS on kõik, mida ühelt RS-ilt ootama peaks. Kergem, rohkem aerodünaamilist surujõudu, rohkem jõudu ja loomulikult rohkem tagasisidet ja parem reaktsioon juhi käsklustele.”