2017 Nissan GT-R ehk miks mitte oma kangelastega kohtuda

Jah, see on väga ammune proovisõit, mis kunagi jäigi kirjutamata, ent nüüd on vestlustes aina enam üles tulnud ning meenutanud kõike seda, miks see kirjutamata jäi. Neli aastat vana proovisõidulugu – miks ka mitte.

Nissan oma Skyline ja eriti GT-R perekonnaga on auto, mis juba lapsena südame jaapanlastele müüs. R32 GT-R, R33 GT-R ning eriti R34 GT-R on autod, mille omamine on siiani unistus, mis paraku kaugeneb iga päevaga. Kuivõrd nüüd on ka viimane, R34 põlvkond USA-s legaalne, on hinnad muutunud ebareaalseks.

Raske uskuda, et kõige realistlikum oleks hetke hindade juures endale kasutatuna garaaži veeretada hoopis uusim, R35 põlvkonna GT-R, mille nimest Skyline kaotati. Aga… kas seda on põhjust üldse tahta?

Kiirelt ajaloost

Kuigi Jaapani autode entusiastidele ei pea Skyline’idest pikalt rääkima, võib väikese kokkuvõtte siiski teha. Väga väikese – see mudel vääriks mitmeosalist artiklite seeriat.

Algselt oli Skyline luksusauto, mille inspiratsiooniks… Maserati. 1957-1968 toodetud esimesed kaks Skyline põlvkonda ei meenuta millegi poolest neid, mida praegu nimega enim seostame.

Alles kolmas põlvkond tõi 1969. aastal esimest korda kasutusse tuntud GT-R nimelisa – see masin sai hüüdnimeks hakosuka ning 1970. tuli sellest ka kupeeversioon. Neljanda põlve GT-R aga on retro-Skyline’idest vast tuntuim ja tahetuim.

Ning kuigi paljude jaoks algab Skyline GT-R-i ajalugu R32-st, on see tegelikult mudeli kaheksas põlvkond! Sellel seigal on aga lihtne põhjus – RB26DETT. See legendaarne mootor jääb koos 2JZ-GTE-ga ajalukku kui üks Jaapani paremaid mootoreid.

Härrasmeeste kokkuleppe ajastust pärit mootorid tulid tehasest nagu kokkulepe ette nägi – paberil 276 hobust, “ei grammigi rohkem – lubame!” Reaalsuses muidugi olid lood teised (320 hj) ja lisaks olid mõlemad mootorid meeletu varuga ehitatud. Nissan ja Toyota teadsid, et ostjad soovivad “peale keerata” – ja nad võimaldasid seda.