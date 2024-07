TUNNE TEADLAST | Riigiteadlane Triin Lauri: Riik peab olema kasvu vedur, mitte nagu telliskivi jala küljes

Teises projektis uurime õpetajate digiprofessionaalsuse mõju laste õpitulemustele. Seda projekti juhib Tallinna Ülikool ja haridustehnoloogia professor Kairit Tammets ning rahastatakse Euroopa Horisondi raames. Projekti laiem fookus on viie riigi õpetajate digiprofessionaalsusel, selle edendamise võimalustel ja mõjul haridustulemustele. Minu uurimisrühma jaoks on oluline eelkõige see, milline on digipädeva õpetaja mõju erinevat tüüpi õpilastele. Tahame teada saada, kas õpetaja head digioskused või üleüldse tehnoloogiarikas õpe ja klassiruumid mõjutavad enim tüdrukuid või poisse, lapsi linnas või maal, Võrus, Narvas või Tallinnas. Uurime, kas need mõjud on eri gruppide lõikes erinevad ja mil määral digitehnoloogia süvendab või leevendab olemasolevaid haridusprobleeme.

Kaardistame selle projekti raames, mida inimene peab tegema, et toetust taotleda ja kätte saada ning uurime, millised on seda tehes tema digivõimalused või -takistused, vahel ka digilõhed; milline on bürokraatia. Selle kõrval huvitab meid, kuidas haavatavad inimesed tajuvad toetuse taotlemise protsessi – kuidas see kogemus mõjutab nende heaolu ja väärikust. Näiteks kas üksikvanema elu Eestis, Ungaris, Hispaanias, Suurbritannias või Norras erineb lisaks toetuste määrale ka sellepoolest, milline on laiem suhtumine üksikvanemasse. Samu asju uurime erivajadustega või raskustesse sattunud inimeste ning teiste haavatavate gruppide puhul. Eraldi mõttekoht on, kuidas üldse uurida haavatavaid gruppe.

Esiteks töötan Inglismaalt King’s Colledge’ist juhitud viieaastase Euroopa Komisjoni projektiga, mis keskendub erinevate riikide heaolupoliitikatele. Sellel on täiesti uudne lähenemine – see uurib koos huvikaitse organisatsioonidega inimeste kogemusi heaolupoliitikate taotlemisel. Eestis on kaasatud näiteks Eesti Puuetega Inimeste Koda.

Milline uurimisprobleem sul hetkel käsil on? Miks sellega tegelemine ühiskonnale oluline on?

Eelkõige on tema töö teravik suunatud hariduspoliitikale. Ta on teravalt juhtinud tähelepanu sellele, et juba algkoolist alates on lastel Eestis ebavõrdne ligipääs heale haridusele. Kõige pakilisemalt lahendab Triin Lauri hetkel koos Haridusministeeriumiga küsimust, kuidas teha põhikooli lõpus laste gümnaasiumisse pürgimine praeguse keerulise süsteemi asemel lihtsamaks ja loogilisemaks.

Ühest küljest on tõendeid, et digipädevusega on võimalik personaliseeritud õppe eesmärke paremini täita, aga selle saavutamiseks on rida tingimusi. Neid tingimusi selle projekti sekkumistega testimegi ning nagu Horisondi projektide juures tavapärane, siis on kaasatud ka inimesed, kes aitavad teadustulemusi Eesti hariduspoliitikasse viia.

Kolmandaks on koostöös EBSiga algamas rakenduslik arendusprojekt, kus püüame koos Haridusministeeriumiga leida lahendust põhikoolijärgsete koolikohtade jagamise probleemile. Nimelt on gümnaasiumisse raske sisse pääseda, sest peale selle, et gümnaasiumikohti on vähem kui õppida soovijaid, on kogu eksamite ja sisseastumiskatsete süsteem liiga keeruline, raiskav ja läbipaistmatu.

Selles, et praegune süsteem ei toimi, on ühel meelel nii ministeerium, kohalikud omavalitsused, õpetajad, koolijuhid, õpilased kui lapsevanemad. Aastaid on seda ebamõistlikkust vahendanud ka meedia. Otsime paremaid lahendusi teiste riikide, sobitusalgoritmide ja interdistsiplinaarse teadmise najal.

Mis on sinu teadusvaldkonnas seni suurimat ühiskondlikku mõju avaldanud teadmine, saavutus või avastus?

Tegutsen valdkonnas, kus saavutusi mõõdetakse pigem kõrgetasemelistes avaldamistes ja rahastuse võitnud projektides – nende „päris ellu“ jõudmise ahelad on pikad ja hajusad. Seega saab rääkida pigem nihetest alusraamistikes, mille najal uusi teadustulemusi tõlgendada. Suur edasiminek on see, et üha enam on hakatud huvi tundma heaolupoliitikate vastu, mis toetavad inimeste kaasa sündinud tahet ja vajadust panustada. See ei tähenda raskustesse sattunud inimeselt särasilmse panustamise eeldamist, vaid nutikat tasakaalu toetuste ja teenuste vahel, mis aitavad panustamistahet turgutada ja tähendusrikkust otsida.