TUNNE TEADLAST | Psühholoog Kristjan Kask: mälestused juhtunud sündmuste kohta pole meie mälus püsivalt samad

Tema töö eesmärk on leida viise, kuidas aidata tunnistajatel kuritegusid täpsemalt meenutada või kurjategijaid tuvastada. See on oluline, et õigusemõistmine oleks õiglasem ja läbipaistvam ning ka selleks, et kannatanu ei peaks korduvalt andma ütlusi juhtunu kohta, mis sageli võib tema jaoks tähendada traumaatilise olukorra korduvat läbi elamist.