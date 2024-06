TUNNE TEADLAST | Töökindla arvutusriistvara keskuse juht Maksim Jenihhin

Mis on teie teadusvaldkonnas seni suurimat ühiskondlikku mõju avaldanud saavutus?

Selle kohta mullu kirjutas Mikk Raud oma artiklis „Eestil on aeg oma kiibipotentsiaal ellu äratada“, et kiibid „moodustavad tänase tehnoloogiale tugineva eluviisi ja maailmamajanduse vundamendi“. Kooliaastate alates mind vaimustasid teadlased ja insenerid kes juba rohkem kui poolesajandi jooksul tagavad elektroonika kiipide arendust Moore’i seaduse järgi. Intel Corporationi kaasasutaja Gordon Moore ennustas 1965. aastal, et ühel kiibil olevate transistoride arv kahekordistub ligikaudu iga kahe aasta järel, samal ajal kui tootmiskulud jäävad samaks või vähenevad. See trend kehtib tänase päevani ning selle tulemusena suureneb arvutusvõimsus eksponentsiaalselt, võimaldades kiiret tehnoloogilist arengut ja innovatsiooni kõikides meie elu valdkondades. Samas meie eeldame, et arvutusvõimsuse kasv ei too kaasa arvutustulemustes usaldatavuse langetust ning väga keerulistel tehnoloogiatel ja väga pisikestel nanotransistoritel põhinevad kiibid on endiselt „root of trust“.