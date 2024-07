TUNNE TEADLAST | Tallinna Tehnikaülikooli professor Tanel Kerikmäe on nõustanud nii METAt kui ka Bolti

Teaduses konkureeritakse nagu spordiski. On hea tunne teha koostööd oma ala professionaalidega ja pakkuda midagi valdkonna arengusse. Põnev on leida uus ja vajalik vaatenurk. Igale sooritusele järgneb ka tagasiside – tegelikult on teadusetegemine üsna pragmaatiliselt mõõdetav – avaldamine, tsiteerimine ja rahastamine, kui seda ei ole või see on kesine, siis oled läbi kukkunud.