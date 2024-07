TUNNE TEADLAST | Geoökoloog Hannes Tõnisson: täna teen WRC-rallile ilmaprognoosi, homme mõõdan merepõhja või uurin rannaäärt

Tema töö pikaajaline eesmärk on mõista aastatuhandeid tagasi Eesti aladel valitsenud kliimamuutusi, et teada, kas ajaloos olnud võimsad tormid võivad Eestit taas räsima hakata või kas meie mereline kliima on muutumas mandriliseks.

Kiireid tulemusi näeb Hannes Tõnisson enda töös WRC-rallil, tõlgendades ilmamudeleid ja sobitades neid paika, kus kiiruskatsed toimuvad. Temalt saavad Hyundai WRC-meeskonna rallisõitjad nõu õigete rehvide ja auto seadistuse valimiseks.

Nimi: Hannes Tõnisson

Vanus: 43

Ametid: Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse vanemteadur; WRC-ralli ilmamees, kes prognoosib tee- ja ilmaolude muutusi autoralli MM-sarjas

Peamised tegevussuunad: rannikute geoloogia, meteoandmestiku interpreteerimine, kliimamuutuste mõju rannikualadele, geofüüsika maismaal ja merel

Link ETIS-e teadlase profiilile: https://www.etis.ee/CV/Hannes_T%C3%B5nisson/est/

Milline uurimisprobleem sul praegu käsil on? Miks sellega tegelemine ühiskonnale oluline on?

Tänu sellele, et Eesti rannikul maa kerkib ja see on ületanud meretaseme tõusu, on meil säilinud rannamoodustised, mis on kujunenud viimase 7000 aasta jooksul. Neid moodustisi uurides oleme uurimisrühmaga teada saanud, et minevikus on Eesti kliimas olnud mitmeid väga tormiseid perioode, millest mõnele on järgnenud pikk ja rahulik periood. Tundub, et Eesti on kõikunud merelise ja mandrilise kliima vahel.

Üks võimsamaid tormiperioode oli Eestis umbes 3000 aastat tagasi. Sellele võis aga suure tõenäosusega järgneda väga rahulik periood, mil meil olid ilmselt külmad talvel ja kuumad suved. Selline periood tuli tõenäoliselt üsna äkki ja kestis sadu aastaid. Tahaks võimalikult kindlat tõestust, et see nii ka tegelikult oli ja mõista, mis niisuguse muutuse põhjustas. Siis oskame suure tõenäosusega öelda, kas võiksime midagi sellist ka tulevikus karta.