TUNNE TEADLAST | Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle

Nüüdseks on jõutud tõdemusele, et automaatsüsteem võiks toimida ka koostöös inimesega, et lõigata korraga kasu nii inimese kui ka masina tugevatest külgedest. Sellist lähenemist kutsutakse nimega Tööstus 5.0 ja selle üks aluspõhimõtteid on inimkeskne tootmine. Selleks arendame töörühmaga lähiaastail Ida-Viru õiglase ülemineku fondi rahastuse toel piirkonnas tootmist hõlbustavaid andmepõhiseid meetodeid, lähtudes tööstussektori vajadustest. Samuti veame eest robootika õppe- ja teadustöövõimaluste loomist Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

Inimese ja roboti koostöö tootmises. Roboteid on tööstuses kasutatud pikka aega eesmärgiga inimene täielikult tootmisest välja jätta. See aga tähendab, et valdkonnad, kus automatiseerimine on keeruline või liiga kulukas, on jäänud kaasaegsetest tehnoloogilistest lahendustest suuresti kõrvale ning seal tehakse palju ära jätkuvalt ainult inimtööjõuga.

Üks näide on haridusrobot Robotont ( https://doi.org/10.1016/j.ohx.2023.e00436 ), mis aitab õpilastel ja tudengitel õppida robootikaga seotud põhitõdesid ja robotite rakendamisega seotud tehnilisi oskusi. Robotonti eristab paljudest teistest haridusrobotitest see, et sellega seotud praktilised töövõtted, nt roboti programmeerimine, hõlmavad täpselt neid vahendeid, mida kasutatakse paljudes robootikat ja muid autonoomseid süsteeme arendavates ettevõtetes nii Eestis kui ka mujal maailmas. Selle tulemusena on õpitud oskusi lihtne töökeskkonda üle kanda.

Haridusrobootika. Robootika kui kehastunud tehisaru viimaste aastate plahvatuslik areng on kasvatanud nõudlust inimeste järele, kes oskavad roboteid luua, arendada ja juhtida. Et pakkuda neile inimestele haridust, oleme Tartu Ülikoolis loonud uuenduslikke haridustehnoloogilisi lahendusi, mis muudavad robootikaoskuste omandamise kergemaks ja kättesaadavamaks.

Mul on korraga käsil mitu uurimisteemat, millest enamik on ühel või teisel moel seotud inimese ja roboti koostoimimisega. Toon kolm konkreetsemat näidet: haridusrobootika, inimese ja roboti koostöö ning sotsiaalne robootika.

Milline on praegu käsil olev uurimisteema ja miks on sellega tegelemine oluline?

Meie laboris uuritakse, kuidas tagada inimese ja roboti sujuv ja ohutu koostöö nii, et mingit ülesannet täitev inimene ei peaks õppima lisaks roboti juhtimist. Selleks kasutame näiteks liitreaalsust (ingl augmented reality), mille abil saame luua personaalseid poolvirtuaalseid maailmu, et muuta inimese ja roboti vaheline suhtlus ladusamaks. Liitreaalsuses suhtlevad inimene ja robot omavahel visuaalsete lisasignaalidega, mis on nähtavad ainult sellele inimesele, kes kannab liitreaalsusprille.

Sotsiaalne robootika. On ülesandeid, mille täitmiseks ei jagu meil ühiskonnas piisavalt kvalifitseeritud inimtööjõudu ja mis võivad olla seotud ka väga inimlike ülesannetega, nt vanurite hooldus või laste sotsiaalsete oskuste arendamine. Siin võivad meile tulla appi sotsiaalsed ehk inimkaaslejarobotid.

Juba mõnda aega oleme toetanud Tartu Ülikooli lastekliiniku arste ja psühholooge, et kasutada inimeselaadseid roboteid laste suhtlusoskuste arendamisel. Robotid aitavad sel viisil leevendada ekspertide puudust. Teisalt on robotite kasutamisel näha positiivset mõju ka teraapia tulemuslikkusele: tagasihoidlik laps võib roboti juuresolekul kergemini avaneda.

Et toetada paremini sotsiaalse robootika arengut Eestis ja mujal, alustasime hiljaaegu tudengiprojektiga Semubot, mille eesmärk on luua Eesti esimene humanoidrobot. Semubot on täielikult avatud robotplatvorm, mis tähendab, et igaüks võib endale selle joonised alla laadida ja ise roboti kokku panna, samuti seda oma vajaduste järgi ümber ehitada.

Mis on teie teadusvaldkonnas seni suurimat ühiskondlikku mõju avaldanud saavutus?

Robootika mõju ühiskonnas on keeruline üle hinnata. Tänu robotitele on suurenenud heaolu Lääne ühiskonnas ja meil on võimalik teha toiminguid, mis võiksid olla inimesele eluohtlikud. Näiteks saame saata roboteid avakosmosesse ja teistele planeetidele või uurida ja kõrvaldada demineerimisel ohtlikke olukordi. Esimesed robotid loodigi vajadusest käsitseda radioaktiivseid materjale.