TUNNE TEADLAST | Tekstiilitehnoloogia kaasprofessor Tiia Plamus

Kuidas jõudsite teaduseni ja mis teid teaduse juures köidab?

Teadustöö tulemus, mille üle olete eriti uhke?

Kuna siiski olen alles alustav teadlane, siis usun, et suurimad saavutused ootavad mind veel ees. Hetkel tunnetan oma missioonina just seda, kuidas tuua fookusesse tekstiilmaterjalide erinevad lõputud kasutusvõimalused. Oluliseks pean ka valdkonna õppe- ja teadustöö läbiviimist Tallinna Tehnikaülikoolis. Kui ise asusin doktorantuuri õppima, siis ei olnud kahjuks võimalik tekstiilitehnoloogia suunal teadustööd teha. Usun, et üheks suureks saavutuseks ongi ehk see, et läbi tekstiilitehnoloogia labori/uurimisrühma loomise ja arendamise on see võimalus nüüd uutele doktorantidele loodud. Oluliseks pean ka paar aastat tagasi ellu kutsutud tekstiilmaterjalide ning ringmajanduse ja rohepöörde erialase eestikeelse terminoloogiatöö aktiivset juhtimist. Antud terminikomisjonide töös osalevad nii Tallinna Tehnikaülikooli kui ka teiste Eesti kõrgkoolide õppejõud ja teadlased. Tegevus on toetatud läbi Eesti Keele Instituudi terminitöö rahastuse.