PROOVISÕIT | Mercedes Benz C-klass – kas „minimaalsete võimalustega“ Mercedes?

Kuid kõik need pakkusid Mercedes-Benzile omast kogemust – mugavat, kindlat ja väga kvaliteetselt kokku pandud sõidukit. Tolle aja ajakirjanike arvustusi lugedes ei täheldanud ma nende vahel muid erinevusi. Valik oli lihtne – väiksem Mercedes, keskmise suurusega Mercedes ja kõige suurem Mercedes.

Möödunud aasta alguses proovisin uut S-klassi ja sattusin sellest vaimustusse. Jah, W223 ei tundu nii monoliitne kui W140 või W220, olles sõitjateruumi materjalide valikul pisut tagasihoidlikum, kuid sellest hoolimata loob see ainulaadse atmosfääri. Tundub kummaline, kuid S-klassis viibides tundsin end justkui seltskonnaürituse keskel.

Pärast seda proovisin EQE SUV-d ja EQS SUV-d Autogala konkursi raames. Ja neis oli sama tunne. Seepärast huvitas mind väga kõige väiksem „täiskasvanud“ Mercedes – kui palju S-klassi temas on?

Mul oli võimalus proovida nelikveolist diiselversiooni C220 D 4MATIC. Mitte kõige luksuslikum varustus – sellist versiooni kaaluksin endale, kui valiksin „sakslase“. Ausalt öeldes ei süvenenud ma varustuse nimekirja, kuid mõned asjad jäid silma – seal oli Burmeisteri helisüsteem (hindaksin seda auto klassiga sobivalt keskmiseks, mitte „vau“), mehaaniliselt seadistatavad istmed (ausalt öeldes üllatas see alguses, kuid ma ei pea seda suureks miinuseks) ja valikuline AMG pakett.

Viimase suhtes on mul kahetised tunded – mulle meeldib, kuidas see välja näeb, kuid mulle ei meeldi sportpakettide idee diisel- ja üldse vähemvõimsatel autodel. Kuigi, võimsust on piisavalt – 147 kW bensiinimootorilt ja 10 kW elektriajamilt. Loomulikult piisab sellest võimsusest tavasõiduks, kuid raketti ei tasu oodata.