PROOVISÕIT | Accelerista parimad proovisõidud 2023

Edasi tundus kõik juba lapsemäng. Vaja oli vaid vaadata, et külgkalle luidete otsas turnides liiga suureks ei läheks, auto puude vahelt ikka läbi mahuks ning kõigele vaatamata meeles pidada, et mida maastikuvõimekam auto, seda kaugemale tuleb traktori järele vantsida. Paar korda elus sellises olukorras olnuna ei tekkinud tahtmist väärtuslikku proovisõiduaega sellele raisata – iga minut Raptoriga vääris nautimist.

Esimene ehmatus tabas pärast 150-kilomeetrist maanteesõitu maastikurajal väikest kraavi ületades. Kui umbes 80 km/h tunnikiirusel selgus, et sinna sisse sõitmist pole võimalik vältida, siis ootasin, et selle järel vähemalt esisild tee auto kõhu alla leiaks, kui hullemat ei juhtu. Aga kaugel sellest! Foxi amortisaatorid osutusidki täpselt nii erakordseteks nagu müügijutus kirjas ning kandsid Raptorit rahulikult edasi, lihtsalt auto sai pisut poriseks.

See proovisõit oli eriline. Ennekõike seetõttu, et teadupärast heaolu sõltub kõige rohkem sellest, mis on meie ootused. Selleks on isegi valem: heaolu = reaalsus – ootused ja viimased olid Ranger Raptoriga proovisõidu eel väga kõrged. Ootasin seda autot nagu laps jõuluvana ning pole vist raske mõista, et selliseid ootusi ületada on erakordselt keeruline.

Parima proovisõidu tiitel ei võrdu parima auto tiitliga, ükskõik, mis kriteeriumite alusel viimaseid ka ei hinnataks. Parim proovisõit tähendab üksnes emotsionaalset mõõdet ning see ei pea olema sugugi üksnes positiivne (kuigi võiks ju, aga miks peaks?). Tegu on olnud huvitavate autodega, mis on jäänud meelde seetõttu, et sõita oli nendega kõike muud kui igav. Ja siin nad on:

Loomulikult ei suutnud ma vastu panna soovile end kontrollitult sisse kaevata, mis polnud sugugi lihtne. Selleks oli vaja auto õige nurga all piisavalt tobedasse olukorda sundida ja proovisõidu lõpetuseks see ka õnnestus. Traktoriabi vältimiseks sai aga sõidetud kogu aeg tagaveolisena, mis tähendab, et esialgu oli nelikveo näol päästerõngas olemas. See vedas Raptori lumesegusest liivast välja, kuid võttis üllatavalt kaua aega, enne kui vastav režiim oma eelise maksma pani.

Kui üldse midagi Ford Ranger Raptorile ette saab heita, siis on see mootorivalik. Proovisõiduauto oli varustatud kolmeliitrise turbobensiinimootoriga, mis sai küll oma tööga hakkama, kuid pintslipesu tunne ei tahtnud lahkuda kogu testi vältel. Praegu pakutakse Ranger Raptorit Eestis vaid 150 kW arendava kaheliitrise diiselmootoriga, mis on samuti väga kaheldav otsus. Aga mis teha – suur poliitika…

„Kahene“ suudab autot ilmselt küll edasi liigutada, kuid kas ka Raptori väärilist emotsiooni tekitada, on vägagi kaheldav. Isegi „tavaline“ Ranger saab oma kapoti alla nüüd kolmeliitrise diiselmootori, mille leiab ka Amaroki kapoti alt. Ford Ranger Raptori absoluutset esikohta see pisiasi loomulikult ei väära.

Tegu on kahtlemata vastuolulisima autoga siin nimekirjas ja ilmselgelt on see olnud loojate poolt taotluslik. Alustada võib sellest, et Volkswagen rääkis pikalt hipibussist (millega peale teatava välise sarnasuse ID.Buzzil midagi ühist pole, aga inimestele on võrdlus meelde jäänud), kuid tõi turule hoopis peredele mõeldud mahtuniversaali. Jällegi, see pole üldse halb, aga ei lähe kokku algsete turundussõnumitega.

Sõit ID.Buzziga oligi väga emotsionaalne. Liigu kus tahad (või seisa), ikka ümbritsevad sind naeratused, pikad säravad pilgud ning mitu-mitu korda visati ka pöial üles – disainiga pani Volkswagen kümnesse. Juhikohal istudes muidugi on vaade teistsugune, aga hea tunne on sellegipoolest. See on auto, mis näeb väljast palju parem välja kui seest.