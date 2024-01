KUULA | „Istmesoojenduse“ 185. osa: Saksamaa TÜV uuring selgitas taas välja vastupidavaimad autod

Saadet alustame kuulajakirjadega, mida on seekord kaks - üks puudutab liiklusseadust ja selle osas on meil ka üleskutse. Kallid kuulajad, kui teil on küsimusi mõne liiklusseaduse pügala kohta või olete tuvastanud mõne ebatavalise tähelepaneku, mida ei kiputa teadma, siis palun võtke meiega ühendust! Hea meelega uurime ja täpsustame ning võtame saates teemaks.

Teine kuulajakiri on kommentaar Narva maantee ümberehitustele, mis juhatab meid sujuvalt Leetu. Miks? Sest seal on olnud pikalt lubatud keelava fooritulega siiski ristmikul parempööret teha. Miks see ei võiks nii olla ka meil?

Võtame kiirelt kokku ka kütuserubriigis toimuva ja räägime pisut nädala kadunukesest, milleks on Volkswagen (e-)Up! Miks lõpetati väikeauto tootmine nii enneaegselt ning mida on selle asemele oodata? Või jääbki turg tühjaks?

Saate põhiteema aga on iga-aastane Saksamaal läbi viidav TÜV ehk Technischer Überwachungsverein (mitte „tehnoülevaatus“!) uuring, mis kogub kogu aasta jooksul ülevaatustel käinud autode info kokku ja koondab oluliseks statistikaks - kui suur on ülevaatusel veaprotsent.

Selle metoodika põhjal võib utreerides öelda, et joonistuvadki välja vastupidavaimad (ja halvimad) autod eri vanuseklassides. Paraku seda infot enam tasuta välja ei anta, seega tulebki kas see ise välja osta... või alternatiivselt meie saatest kuulata.

See on aga nii mahukas teema, et käesolevas saates jõuame kokku võtta vaid „head lapsed“. Millistele tootjatele Jõuluvana soki sisse sütt poetas, selgub juba nädala lõpus.

Stuudios on autoajakirjanikud Veli V. Rajasaar ja Indrek Jakobson. Saadet saab kuulata allolevas pleieris. Külasta ka saate Facebooki- ja Instagrami-lehte, kust saad jooksvat infot automaailma kohta ning näha proovisõiduautodega seonduvat. Head kuulamist!

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00