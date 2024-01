PROOVISÕIT | Porsche Panamera GTS – ideaalset äriklassi sedaani pole ole…

Püüdsin jälgida, mida veel ma „automaatselt“ teen, ja selliseid asju on üllatavalt palju, sealhulgas üsna kurb tõdemus – ma käin peaaegu alati samades kohtades ja tellin samu roogasid. Kuid kohvikusse või restorani minekut on raske liigitada tegevuste hulka, mis vajavad automatiseerimist. Mõnikord on vaja vaheldust ja proovida midagi uut.

Sama kehtib autode kohta. Kui olete sõitnud Fiat 500-ga , proovige kindlasti Abarthi . 911 Carrera 4 proovimise järel sõitke Turbo S-iga . Need on väga erinevad autod, kuigi väliselt ei pruugi see nii paista. Minu eelmise aasta Porsche Panamera test jättis mulje, nagu oleks autos puudu teravusest. Ja praeguse põlvkonna loojangul on GTS versioon kõik paika pannud.

Meil on 2,1-tonnise massiga nelikveoline auto, mille ninas on 480-hobujõuline 4-liitrine V8. Kui asfalt on piisavalt kuiv, siis kiirendate sajani kiiremini kui 4 sekundiga ja jõuate maksimaalse kiiruseni umbes 300 km/h. Selle massi peatamise eest vastutavad koletislikud 390 ja 365 mm ketastega pidurid ees ja taga. Hind algab 120 tuhandest eurost, kuid loomulikult võib sinna laduda palju lisavarustust. Proovisõiduauto maksis näiteks 175 tuhat.

Erinevused hübriidse Panameraga on suured – jah, auto tundub raske ja inerts on sellega igal pool kaasas. Aga kui me vajutame gaasipedaali, siis muutuvad koos drosseli avanemisega mõned füüsikaseadused ja auto paiskub meeldiva V8 hääle saatel edasi. Kui i5-s tundus mulle, et võimsust on üleliia, siis siin on see täpselt paras, hoolimata sellest, et autodel on sarnased dünaamilised omadused.

Panameras on tunne, et istud sportautos. Sellele aitavad kaasa istmed – need on mugavad, kuid ei tekita lounge-tsooni meeleolu. Neil on suurepärane külgtoetus ja eeldusel, et oled valinud alcantaraga kaetud rooli, on haare väga kindel. Seega kurvi sisenemisel tunned seljaga, kuidas need 2 tonni Saksa insenerikunsti töötavad, et sellest kurvist võimalikult kiiresti välja tulla.

