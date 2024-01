PROOVISÕIT | Renault Espace – mahtuniversaalist mahukaks linnamaasturiks

Renault Espace’i iga põlvkond on läbi nelja aastakümne käinud kaasas muutuva maailma ootustega, ent alati on olnud tegemist ruumika ja mugava pereautoga. Kunagi olid moes mahtuniversaalid, tänapäeval tahetakse linnamaastureid. Tegelikult oli juba eelmise põlvkonna Espace’il SUV-lik disain, nüüd on see lihtsalt veelgi rohkem rõhutatud. Äriliselt möödapääsmatu samm. Ja kas moekas olla on siis halb?

Ruumi ja avarust

Espace tähendab prantsuse keeles ruumi ning nimele kohaselt ruumi ja avarust jagub. Kuigi automaailmas on tavapäraselt iga uus mudelipõlvkond eelmisest suurem, siis lõputu kasv kõrgemaks-raskemaks muidugi jätkusuutlik ei ole. Nii saigi uus Espace eelkäijast lausa 215 kg kergem, 32 mm madalam ja 140 mm lühem, kuid on endiselt ruumikas, soovi korral 5- või 7-kohaline, avara panoraamvaatega ja mugav. Hind, muide, istmete arvust ei sõltu.

Kolmas istmerida neile, kes on pisikesed ja painduvad

Seitsmekohaliste autode rõõm on teadagi see, et vajadusel saab pagasiruumi põrandast välja võluda kaks lisakohta. Üldjuhul on seal ruumi napilt, kuid lühikeseks sõiduks ajab asja ära. Nii ka Espace’il. Tagaritta ronimine eeldab sportlikku riietust ja paindlikkust, aga istumiseks veidi ruumi siiski on.

Kahes esimeses reas istujatel on aga igas suunas ruumi külluslikult. Teine istmerida on liiatigi 22 cm võrra nihutatav ja seljatoed kuni 31 kraadi kallutatavad.

Kokku klapitud kolmanda reaga on pakiruumi maht sõltuvalt teise istmerea asendist 477-677 liitrit. 5-istmelisena on pagasiruumi lausa 777 l.

Meeldiv interjöör

Juhi ees laiub suur L-tähe kujuline ekraanidekogum, mis koondab näidikuploki ja multimeediaekraani üheks elemendiks. Ekraanipinda on kokku lausa 984 cm². Selged diginäidikud toovad vajaliku info kenasti juhi ette. Peamised sõidu ajal vajalikud funktsioonid on mugavalt reguleeritavad keskekraani all oleva klahvirea või selgelt esiletoodud puutepindade abil.