Uue parvlaeva tarvis tuleb nii Virtsu kui Kuivastu sadamasse võimas elektrilaadija

„AS Saarte Liinid on alustanud Virtsu ja Kuivastu sadamatesse elektrilaeva laadimiseks vajaliku taristu rajamise protsessi, eesmärgiga olla valmis elektrilaevale vajalik laadimisvool anda alates 2026,“ rääkis Fortele AS Saarte Liinid äriarenduse ja kliendisuhete juht Grete Väli.

Laadimisvoolu planeeritud maksimaalne võimsus on kummaski sadamas 5 MW (avalikud autolaadijad on näiteks tavaliselt kuni 150 kW) Parvlaev hakkab kummaski sadamas peatuma reisijate ja veokite vahetuseks jätkuvalt vaid 7 minutit – just nende peatuste ajal tulebki laeva akudesse nii palju voolu saada kui võimalik. Laeva tehniliste omaduste kohta saab lugeda siit.