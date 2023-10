Valik pole raske: Eesti ettevõtetel pole juba täna välisturgudel lootustki, kui ei tõesta roheelektri kasutamist

Viimane aasta näitas tema sõnul eelkõige seda, et elektrit on vaja kohapeal toota. Ainuüksi seetõttu, et välisühendused on tehniliselt keerulised ja iga laev, mis liigub, võib merekaableid vigastada. Aga ka seetõttu, et me oleme näinud, kuidas Skandinaavia automaatselt kohe piirab eksporti, kui elektri hind liiga üles läheb ja see on tema jaoks probleem. Meie konkurentsieelis muu Euroopaga ei ole Uusküla sõnul ka see, kui me Rootsist odavat elektrit sisse ostame, kuna juba kümne aasta perspektiivis ei ole meil enam Rootsi ees odava tööjõu eelist ja siis ei ole investoril keeruline otsustada, kumba juhtme otsa ta investeeringu teeb.

„Energia tarbimist võib olla vaja vähendada selles kontekstis, et inimesed kasutavad säästupirne vana hõõgniidi asemel, aga see ei tähenda seda, et kogu energiatarbimine peab vähenema, eriti kui meil on roheline energia. Meil on vaja leida viise, kuidas saab inimest säästa, mitte kuidas energiat säästa. Me teeme kõike inimese heaks, mitte energia heaks,“ sõnas ta. „Selleks, et Eesti majandus kasvaks, peab meil olema märksa energiamahukam tööstus ja sealt ei saa mingit meeletult energia kokkuhoidu tulla.“

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul tuleks esmalt purustada müüt, et energia tarbimist on vaja kuidagi kokku hoida.

Kui kliimaministeeriumi eesmärke kuulata, siis tähendab see, et me peame hakkama juba aastaks 2030 roheelektrit tootma vähemalt kolm korda rohkem kui seni. Ja kui me tahame, et majandus kasvaks ja meile natukenegi tööstust tekiks, siis vähemalt neli korda. Ainsad võimalused selleks Eestis on päikese- ja tuuleelektripargid. Neist viimased nii maismaal kui merel, kuna ainuüksi maismaatuuleparkidega ei ole võimalik neid eesmärke mitte kuidagi saavutada.

Milline on Eesti elektritarbimise tänane seis? Eleringilt saadud andmed näitavad, et Eesti toodab täna vähem elektrit kui tarbib ja valdavalt on tegemist tahmaelektriga.

„Kohapeal toodetud elekter peab olema loomulikult roheline, see on kohustuslik eeltingimus,“ sõnas Uusküla. „Isegi konsultatsiooniteenust ei saa täna enam müüa ilma, et ei ole ära näidatud, et elekter, mis sisse ostetakse, on roheline.“

Ta möönis, et täna välja antavad pankade võlakirjad siiski ei ole veel rohelised, kuna ei suudeta näidata, et nende võlatagatis on roheline. „Me ei suuda näiteks näidata, et millise energiatõhususega on selles osas meie kortermajad.“

„Kohapeal on rohelist elektritootmist vaja ja see on kõige tõenäolisem arengustsenaarium. See on see tulevik, mida me peame ehitama,“ ütles Uusküla ja märkis, et kahjuks pole Eestis täna ära otsustatud, kuidas toimub toodetud elektri salvestus. Rohelise energia tootmine Eestis on tsükliline – päike ei paista talvel ja tuult alati ei ole. Varustuskindlus peab aga olema kohapeal – on selleks siis vesinik, akud või midagi muud.

Juba on sein ees

Lenno Uusküla sõnu kinnitas EAS-i ja KredExi ühendasutuse välisinvesteeringute keskuse direktor Joonas Vänto, kes sõnas samuti, et roheenergia on riigile konkurentsieelis ja ainult läbi selle saame me tööstust arendada.

„Juba praegu on Eestis tööstustel mõnedel turgudel sein ees, kus meil ei ole võimalik tõestada kasutatava energia rohelisust. Ainuüksi rohesertifikaadist enam ei piisa – on vaja 100% roheenergiat, et üleüldse sellele turule müüa. Eesti ettevõtetel on väliskonkurentsis üha raskem, kui need asjad ei ole ühiskonnas ära lahendatud,“ ütles Vänto.

„Sellest lähtuvalt ei peaks Eesti võtma eesmärgiks toota kümne aasta pärast enam mitte lihtsalt tänasega sama suurt kogust elektrit rohelisena, vaid see kogus peaks olema 15 või 21 TW/h,“ ütles ta.

Vaja on hinnapõrandat ja -lage

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv tõi välja, et üks keskmine 1GW tuulepark toodab aastas 4TWh elektrit ja sellest lähtuvalt saab riik arvestada, mitu meretuuleparki ta vajab, et saavutada roheelektri tootmise eesmärk 10, 15 või 21 TWh aastas.