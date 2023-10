VIDEO | Vesinikubussi esmaesitlused Eestis läksid aia taha

Eelinfo põhjal oli teada, et bussi tootjaks on Portugali ettevõte Caetanobus. Kütust pidavat see tarbima keskeltläbi 9 kilo 100 kilomeetri kohta ning sõiduulatus on ideealtingimustes kuni 400 km. Eestisse saabus buss ELi toetatud projekti JIVE2 raames, milles tutvustatakse vesinikubussi tehnoloogiat Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis.