Ettepanek: Eesti uued parvlaevad tuleb viia vesinikutoitele

Esiteks soovivad ühingud, et uus Kuivastu-Virtsu liinile aastal 2026 toodav alus oleks rohevesinikku tarbiv hübriidparvlaev. See tagaks aastas umbes 150 tonni vesiniku tootmise vajaduse

Veel suve alguses olevatki riigil selline plaan olnud, aga siis teatanud aga regionaal- ja põllumajandusministeerium ootamatult, et uus liiniveoleping ikkagi ei nõua operaatorilt vesiniku kasutust, kuna liini on võimalik läbida ka ainult akude toitel.

„Kõik need ettepanekud kokku tähendaks aastas 660 tonnist rohevesiniku tarbimismahtu, mille tootmiseks on vaja hinnanguliselt 5-6 megavatist elektrolüüserit. Selline maht võimaldaks ka Eesti vesinikutootjatel osa saada Euroopa Liidu Innovatsioonifondi poolt korraldatavast vesinikupanga oksjonist, kus on seatud elektrolüüseri minimaalseks võimsuseks 5 megavatti. See toetus võimaldaks Eesti tarbijatele vesiniku lõpphinda alla tuua kuni 4,5 eurot kilogrammi kohta,“ seisab ühingute kirjas.

Eestis oleks rohevesinikku toota parim meretuuleparkides toodetava elektri abil parkides kohapeal, kasutades elektrolüüseri abil magestatud merevett. Seda hetkedel, mil elektri hind on 0 ja sellega pole midagi targemat peale hakata, kui vesinikku toota. Just siis, kuna vesiniku tootmise peamised probleemid on seotud energiakuluga nii elektrolüüsimisel kui hilisemal transportimisel – arvatakse, et kadu on umbes 75%.