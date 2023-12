Eestis läheb massiivseks rohevesiniku tootmiseks

Tallinna Sadam koos tütarettevõtte Green Marine’i hakkavad rohevesinikku tootma Muuga ja Aseri sadamates. Selle baasil loob Alexela avaliku tankla ning vesinikku võib hakata kasutama ka Riigilaevastik. Plaanis on soetada kaheksa rohevesinikku tarbivat autot. Projekti kogumaksumus on 13,7 miljonit, millest toetuse summa on 9,9 miljonit.