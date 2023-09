PROOVISÕIT | Renault Captur E-Tech: üks väga keeruline optimeerimisülesanne

Termin „iselaadiv hübriid“ on tõeline kolesõna ja kasutamist ei vääri, kuid pistikhübriidist loobumise järel tuleb siiski märkida, et auto ei vaja seinast laadimist ning suudab puhtalt elektri jõul läbida kuni kaks kilomeetrit. Väike kõrgepinge- ehk veoaku mahutab 1,2 kWh.

Tootja arvates on erinevus tavalisest bensiinimootoriga autost sedavõrd suur, et tegu on lausa omaette mudeliga, mil (küll tagasihoidlikule) elektrifitseerimisele viitav lisanimi E-Tech. Turundusmaterjalides väidetakse, et Renault töötas selle välja koostöös oma Vormel-1 meeskonna inseneridega ning jutuna kõlab see ju päris kenasti.

Uus Captur kasutab Renault’ juba olemasolevat hübriidtehnoloogiat, mida võib leida näiteks Arkana kapoti alt. Lisaks tavapärastele lahendustele asendab käigukastis sünkronisaatoreid elektriajam. Tehniliselt keerukas lahendus on kasutaja jaoks väga mugav senikaua, kuni sellest ei üritata viimast võtta. Siis võib jõudu napiks jääda.

Kujustuses lähtuti harjumuspärastest reeglitest: uus mudel sai varasemast suurem ehk umbes 11 cm pikem ja paar sentimeetrit laiem ning arusaadavalt lisandus kõvasti sõidumugavust. Jätkuvalt on tegu rangelt esiveolise sõidukiga ja praeguseks on kadunud ka diiselmootor, ent see-eest on nüüd saadaval elektrifitseeritud bensiinimootoriga versioonid.

Captur nagu ka lähisugulane Renault Clio ja kontsernikaaslane Nissan Juke on ehitatud Renault’ kontserni CMF-B platvormile, mis määrab üldised sõiduomadused. Algul pakuti bensiinimootori kõrvale ka pistikhübriidi ja diislit, ent kuna selles autoklassis on ostjaskond väga hinnatundlik, jäid mõlemad müüginumbrite osas statisti rolli.

Uut Renault Capturit kahe sõnaga kokku võttes on tegu hiiglasliku optimeerimisülesandega prantsuse inseneride jaoks, mille nad elegantselt lahendasid. Napid välismõõtmed ja suur siseruum, piisav võimsus ja väike kütusekulu, kasutajasõbralikud materjalid ja mõistlik hind on hulk vastuolulisi nõudmisi, mida tänapäeva tarbijad ootavad, aga mida on ühte autosse kokku panna üsna keeruline.

Hübriidsüsteemi aluseks on 1,6-liitrine sisepõlemismootor, mis arendab 94 hj ja 148 Nm. Seda toetab 49 hj võimsusega ja 205 Nm pöördemomendiga elektriajam, millele omakorda aitab kaasa lausa 20 hj ja 50 Nm lisav 12V generaatorkäiviti. Kõik see annab kokku 145 hobujõudu, mis on B-segmendi auto jaoks täiesti piisav.

Üllatavalt ruumikas ja mugav

Renault Captur näeb tervikuna välja küps ja tasakaalustatud. E-Tech versiooniga kaasneb küll huvitav kombinatsioon hallist värvist ja kassikullast detailidest, mis ilmselt paljudele ei meeldi, kuna ei näe hea välja ega lisa ka sportlikkust. Aga eristuma ju peab!

Captur on vaatamata tagasihoidlikule pikkusele (4227 mm) oma klassi üks ruumikamaid. Väikesed välismõõtmed võimaldavad edukalt üha enam rendisõidukitega ummistunud tänavail autot parkimiskohale mahutada, samas kui sisemuses on lahedalt pea- ja põlveruumi kõigil reisijatel.

Edasi-tagasi liigutatav tagaiste on väikese krossoveri juures tõeliselt positiivne üllatus. Kui see viia äärmisesse eesmisse asendisse, ei mahu keskmise eesti mehe taha istuma lapski, kõige tagumises on aga põlveruumi klass suurema auto jagu. Igaühele täpselt nii palju kui vaja.

Autos on säilinud palju füüsilisi nuppe ja see on väga hea. Nii saab näiteks sõiduraja hoidmise süsteemi lihtsasti välja lülitada, vajutades üht armatuurlaual asuvat klahvi. Samas pole EV-režiimi nupust suurt kasu, sest auto teab reeglina ise paremini, mille jõul ta parasjagu liikuda soovib.

Sõitjateruumi viimistlus on B-segmendi kohta üllatavalt hea, enamus armatuurlaua ja uste pindu on pehme viimistlusega. Uksepaneelid on allpool küll kõvast plastikust, aga kus tänapäeval poleks? Keskkonsooli kohal kõrgub 9,3-tolline tahvelarvuti stiilis puutetundlik ekraan, mis on silmale kena vaadata ja üsna hea lahutusvõimega, ehkki loomulikult pole mõtet oodata Apple’i või Samsungi tahvlite taset.

