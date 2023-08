KUULA | „Istmesoojenduse“ 170. osa: San Francisco „isetaksod“ on juba mitmes õnnetuses osalenud

Enne aga räägime pisut kodumaisest. Vanasadama tramm, liiklussoovitus ja mõtted automaksu kohta. Nüüd on peale hakanud tõeline luige, haugi ja vähi mäng, mis oma absurdsuses pakub vähemalt suurt meelelahutuslikku väärtust. Vaatame ka, palju hääli on kogunud automaksuvastane petitsioon.

Räägime ka rendiautode parkimisanarhiast. Linlastel on teatud kohtades tekkinud tõsine probleem - enam ei saa isegi poes käia, sest parkimiskohad on rendikate poolt hõivatud. Kuidas kommenteerib seda Bolt? Kes saaks üldse midagi kaose lahendamiseks ette võtta?

Suurimaks uudiseks on teist nädalat järjest San Francisco „isetaksod“ , seekord aga nende hakkamasaamine inimfaktori puudumisega. Hetkel toimetab neid linnas umbes pooltuhat, kuid juba on tekkinud suuremad probleemid, mille ühisnimetajaks ongi justnimelt inimteguri puudumine. Mis siis juhtunud on?

Nädala number on 735 (miljonit!) ja see tuleb Elon Muskilt ja Teslalt. Nädala proovisõiduauto on Renault Austral. Stuudios on autoajakirjanikud Veli V. Rajasaar ja Indrek Jakobson. Saadet saab kuulata allolevas pleieris. Külasta ka saate Facebooki- ja Instagrami-lehte, kust saad jooksvat infot automaailma kohta ning näha proovisõiduautodega seonduvat. Head kuulamist!