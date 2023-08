Austraalias hakatakse superautode juhtidelt nõudma eraldi juhiluba

Umbes aasta tagasi kirjutasime, et Austraalia kavandab astmelist juhiluba , mis määratleks, kui võimsa autoga juht sõita tohib. Nüüd saab see mõte reaalsuseks.

Eesmärk on loomulikult kasvatada teedel liiklemise ohutust. Initsiatiivi eestvedaja, Lõuna-Austraalia osariigi valitsus teatas, et 2024. aasta 1. detsembriks peavad 270 kohalikku juhti läbima uue, U-kategooria juhiloa saamise protseduurid.

Kuid paraku pole tegu edasijõudnutele mõeldud sõidukoolituse, vaid internetis läbitava testiga, seega arenguruumi on. Test keskendub juhiabidele ja superauto turvalisele käsitsemisele. Piir tõmmatakse massi ja võimsuse suhte järgi – 370 hj 1000 kg kohta kvalifitseerub superautoks.

Kuid sellega ei piirduta – kuigi seda pole väga spetsiifiliselt lahatud, on plaani võetud ka meetmed, mis ei lubaks juhtidel oma auto olulisemaid juhiabisüsteeme välja lülitada. Sinna hulka loetakse esialgu ABS, automaatne hädapidurdus, elektrooniline stabiilsuskontroll ja veojõukontroll.

Viimasele reeglile on aga erandeid – kui näiteks antud oludes oli ebapraktiline sisse lülitatud lapsehoidjatega sõita. Siit jääb vägisi mulje, et tulemas on palju vaidlusi õnnetuse põhjuse ning abiliste kasutamise praktilisuse osas.