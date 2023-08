PROOVISÕIT | Renault Austral – on siis lipulaevmaastur või ei ole?

Nimi austral tuleneb ladinakeelsest sõnast „australis“ ja tähendab lõunamaist või lõunapoolset. Sõnana kõlab see väga hästi paljudes Euroopa, sealhulgas prantsuse keeles ning see oli ilmselt peamiseks valikukriteeriumiks – ehkki mõned autotootjad võistlevad selles, kes suudab oma uudismudelile keerulisema nime panna.

Kuigi uut Australit esitleti ametlikult 2022. aasta Pariisi autonäitusel, registreeriti see sõna kaubamärgina juba 17 aastat varem! Samas on irooniline, et just Austraaliasse Austral müügile ei tule – nende jaoks on Captur, Arkana või Koleos ning kel seal on tõsine soov Australi järele, neil soovitatakse osta kaksikmudel Nissan Qashqai, mida on võimalik saada ka nelikveolisena. Austral on alati esiveoline.

Hetkel on tegu Renault’ poolt Eestis müüdava suurima autoga ning see on valmistatud samale täiustatud CMF-CD platvormile nagu põhikonkurent Nissan Qashqai, kuid ka Mercedes-Benz T-klass ning lähitulevikus saabuvad Espace ja Rafale. Sellele on võimalik luua väga erinevaid kombinatsioone nelikveolistest bensiinijoojatest kuni esiveoliste särtsukateni, ehkki viimaste jaoks eelistab Renault kasutada oma, vaid särtsukatele mõeldud alusvankrit.

Proovisõiduautoks oli mudeli tippversioon varustuse mõttes – Austral on läbi aegade esimene Renault-Alpine, mida eristavad tava-Australist „esprit alpine“ kirjaga logo, veidi teistsugused põrkerauad, 20-tollised veljed ning Alcantara kasutamine istmetel ja roolil.

Kui veljed kõrvale jätta (neist tuleb juttu allpool), on Esprit Alpine näol tegu üksnes veidi sportlikumat muljet jätva toreda tiluliluga, mis kasutusomadusi küll ei paranda (kõik mehaaniline osa on sama), aga loomulikult ka ei sega. Sisuliselt asendab see R.S-line, mille vaste näiteks Fordi puhul on ST-Line.