AUTOFILM | „Gran Turismo“ – suurepärane võidusõit mõningate kunstiliste vabadustega

Järgneb veidi süžeed reetvaid torkeid, seega lühidalt – autohuvilistele on tegu kohustusliku vaatamisega ja kui olete seda tüüpi, et spoilerid rikuvad filmielamuse, siis tulge pärast vaatamist tagasi ja lugege üle, kas nõustute!

Kui vaadata filmi aga võidusõidu- ja inseneeriahuvilisena, tekib neid „kes seda jama uskuma peaks?“ momente küll. Seega see soon tasub koju jätta. Kellel on, see võiks hoopis enne filmile minekut simulaatori taha istuda, et tuju tekitada. Ja pärast filmi on isu veelgi suurem!

Võidusõidusegmendid on filmitud kaasahaaravalt ja realistlikult, montaaž on kohati küll pisut kiire, aga mitte hoomamatu. Digitaalsed üleminekud ja arvutimängust tuttavad infoväljad ekraanil on suurepäraselt integreeritud.

Ilma süžeed ette reetmata – suur osa filmi võtmesündmusi ja Janni saavutusi on tõsielulised, samuti ka tema taustalugu. Filmi antagonistid on kõik aga väljamõeldised ja veidi karikatuursed ning rivaalitsemine mõjub põhjendamatult. Janni suurimaks proovikiviks on aga tõestada, et „simulaatoripoiss“ saab ka suurte poiste sõidus hakkama.

Kunstilisi vabadusi on võetud ajaloo arvelt

Loomulikult on filmikeele säilitamise nimel ajalugu tahaplaanile jäänud – kangelasel peab olema eesmärk, motivatsioon ja loomulikult ka ootamatult ilmnev peaaegu et ületamatuna tunduv takistus, mis defineerib kogu tema olemuse. Filmis on selleks traagiline pealtvaataja surmaga lõppenud õnnetus, mille peale Jann peaaegu et võidusõidust loobub. Reaalsuses juhtus see õnnetus mitu aastat pärast filmis käsitletud sündmuste lõppu ja see on väga paljudele kriitikutele hambusse jäänud.

Asjata – kuigi päriselu võib mõnikord olla väljamõeldisestki veidram, kipub ta tihti olema… mannetu ja igav, isegi võidusõitjatele. Filmikeel nõuabki teatavate kunstiliste vabaduste võtmist, vastasel juhul on tulemuseks ühedimensioonilised ja igavad tegelased, kellel sujubki kõik tagasilöökideta. Sellist filmi ei taha keegi vaadata.

Filmis on õnnetust kujutatud tõetruult, nii nagu see Janniga juhtus. Hukkunud pealtvaataja saab piltlikult öeldes oma vaikuseminuti ja emotsionaalse ärasaatmishetke, kuid show peab edasi minema. Ka pärast saatuslikku õnnetust jätkas päris-Jann oma karjääri, seega… millest kriitika? Võta oma kangelase elusündmused, jutusta need ümber filmikeeles ja kui vaja, säti järjekord pingelisemaks. Kui keegi võiks sellega lõpuks harjuma hakata, on need filmikriitikud.

Nokkimist autonohikutele

Auto- ja võidusõiduhuvilise vaatevinklist on stsenaarium isegi üpris täpne ja terminoloogiliselt korrektne kirjutatud. Seda enam karjuvad silma mõned lapsused.

Märkusena – järgnev on puhas nokkimine autode, võidusõidu ja füüsika perspektiivist, filmi loo mõttes täidavad need oma dramaatilist eesmärki ja need kinokülastajad, kes tahavad oma meelt lahutada, seda ka saavad.

Üks peategelase esimesi katsumusi on võita koht GT Academy kümne finalisti seas. Selleks korraldatud virtuaalses võidusõidus jõuab ta olukorda, kus sõita on veel üks ring ja liider on kuue sekundi kaugusel. Ometi litsub Jann dramaatiliselt gaasi põhja ja sõidabki ühe ringiga umbes kaheminutisel rajal kuus sekundit tagasi.

Loe täispikka arvustust ja vaata rohkem pilte tasuta portaalis Accelerista.com nendel sõnadel klikkides .