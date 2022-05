Päev kiirete BMW-dega Rootsis: rajalt ülisalajasse muuseumi

Söderströmi perekond on autodega seotud mitmel viisil – lisaks müümisele tegeletakse nii nende kollektsioneerimise kui rajasõiduga. Just Förenade Bilile kuuluvale, Rootsi ühele vanimale ringrajale me järgmiseks sõidamegi. Sinna jõudmiseks antakse meie käsutusse väga kirev autopark, muuhulgas BMW M3 Competition, M4 Competition kabriolett, Alpina B3 ja B5 jne.

Marsruut kulgeb vaid väikses osas kiirteel, edasi on ette nähtud mitu punkti autode vahetamiseks (et mitut mudelit kogeda) ja sõit jätkub juba mööda käänulisi. Kõige eredama mulje jätab M3 Competition, millel kapoti all juba niigi suurepärase ridakuue B58 kahe turboga edasiarendus S58, mil jõudu veidi üle 500 hobuse. Kuigi auto kaalub pea 1900 kg, liigub see ikkagi väga mõnusalt ja sundimatult ja on kurvides kõigist teistest teekaaslastest elavam – puhkama pandud abiliste korral piisab juba 15% gaasist, et saba siputaks! Sellest varsti uuesti…