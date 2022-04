Porsche esitles 60ndatest inspireeritud erimudelit

Mudeli väljalaset on muudetud ning hoolikalt valitud kohtadest on müraisolatsiooni eemaldatud, et pakkuda tavamudelitega võrreldes veelgi emotsioonirikkamat helitausta. Huvitav on ka õhuvõtulahendus – kui tavalised turbomudelid võtavad mootoriõhu tagumiste küljepaneelide kaudu, siis erimudelil tõmbab mootor omale vajaliku õhu spoileri kohal asuvatest avadest.

Veermiku koha pealt on vedrustust 10 mm madalamaks lastud, nelikveoliste mudelitega võrreldes on eesmised vedrud pehmemaks tehtud. Standardvarustusse kuuluvat nelikroolimist on kohendatud, Porsche aktiivvedrustus PASM hoolitseb selle eest, et vedrustus kohanduks välkkiirelt hetke oludele. Standardvarustuses on ka keraamilised PCCB pidurid.