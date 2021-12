Toyota esitles eksperimentaalset GR Yarist, mis põletab vesinikku

Eksperimentaalauto vesinikkütus, kütusepaagid ja tankimisprotsess on samad nagu Toyota vesinikuautode lipulaeval Mirail. Erinevus seisneb selles, et kui Mirai toodab keemilise reaktsiooni abil vesinikust elektrit, siis eksperimentaalne GR Yaris kasutab vesinikku sisepõlemismootori käitamiseks.

Kuigi vesinikul toimiva sisepõlemismootori arendus algas 2017. aastal ja see on alles varase arenduse ja katsetamise järgus ning ei ole laiemaks kasutuseks valmis, on Toyota eksperimentaalne Corolla Sport võidusõiduauto juba võistlustel oma suutlikkust tõestanud, paiskamata seejuures õhku peaaegu üldse heitmeid.

Vesinikujõul liikuv eksperimentaalne Corolla Sport on maikuust alates GAZOO Racing ROOKIE Racingu ridades Super Taikyu võidusõidusarjas osalenud, et karmis võistlustules uut tehnoloogiat proovile panna.

Akio Toyoda, Toyota Motor Corporationi president sõnas: „Me oleme astunud esimese sammu ja väljakutse vastu võtnud, et oma vesinikumootoriga võistelda ja seda arendada. Ma usun, et kümne aasta pärast on maailm märgatavalt erinev ning ma loodan, et inimesed vaatavad tänasele tagasi ja näevad, et me võtsime selle väljakutse rõõmuga vastu ja nautisime sellest iga hetke.“