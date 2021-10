BMW uus värvimistehnoloogia on säästlikum, kiirem ja rohkemate võimalustega

Seni on levinud elektrostaatiline aerosoolvärvimine, kus ülikiiresti pöörleva otsikuga värvipüstol elektriliselt laetud värviosakesed vastaslaenguga pinnale pihustab. Laetud osakesed tõukuvad üksteisest, jaotuvad ühtlasemalt ning tõmbuvad värvitavale pinnale, leides tee ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

BMW poolt kasutusele võetav tehnoloogia on aga säästlikum, kiirem ja pakub rohkem võimalusi auto isikupärastamiseks väiksema kuluga. Robotkäpp kannab värvi läbi varieeruva suurusega düüsi ülitäpselt kere pinnale nagu printer – tarkvaras antakse “šabloon” ette ja robot asub tööle.

See välistab keerukate värvitööde valemist näiteks ajamahuka käsitsi maskimise, et värv valedesse kohtadesse ei satuks. See omakorda vähendab töötundide mahtu ning võimaldab BMW-l eristuvaid värvilahendusi laiemalt pakkuda.