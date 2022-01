Mazda patenteeris vankelmootoriga tagaveolise hübriidsportkupee

Interneti osavnäpud on selle info välja kaevanud ning seda rõõmsalt automaailmaga jaganud. See on juba teine hiljutine uudis vankelmootori kohta – kinnitas ju Mazda alles hiljuti, et uus MX-30 saab pisikese bensiinigener… see tähendab, vankelmootori kujulise "sõiduulatuse pikendaja".

Patenteeritud autol on kolmerootorilise vankelmootor – seeriatootmisautodest on selline varasemalt olnud vaid Eunos Cosmol, teised on seni enamasti kaherootorilisega läbi ajanud. Mootor saab kindlasti elektrilt abi, kuid pole teada, kas tava- või pistikhübriidkonfiguratsioonis.

Patendijooniste põhjal on tegu pikiasetusega mootoriga ning käigukast paikneb tagateljel. Loota võib, et uus sportauto saab põhinema uuel Large Product Group šassiil, kus ruumi ka planeeritavate uute I6-mootorite jaoks. See tähendaks, et kerge vankelmootori saaks ülihead kaalujaotust silmas pidades võimalikult taha nihutada.

Samas tuleb silmas pidada, et patente on ennegi “raisku läinud” – Euro 7 nõuded lähenevad hirmutava kiirusega ning võivad ka Mazda uutele plaanidele vee peale tõmmata.