Põhjamaade Viperiklubi veetis Eestis nädalavahetuse

Viper Club Nordic on Dodge Viperi entusiaste ühendav klubi, mis tähistab tänavu oma 20ndat sünnipäeva. Klubisse kuulub pea sada inimest, mõnel neist on lausa mitu Viperit. Enamus liikmeid pärinevad Rootsist, mõned ka Soomest ja Norrast ning üks Taanist, eestlasi hetkel polegi – kuid uksed olevat avatud!

Sünnipäeva puhul võeti neljateist autoga ette reis Pärnusse, reedel külastati Porsche ringi Audrus ning edasi kruiisiti mööda Eestit. Minul õnnestus kiirematele rästikutele pilk peale visata Audrus. Paraku algas reede vihmaselt ning suur osa seltskonda lahkus rajalt varakult – kuid need, kes jäid, said lõpuks nautida ka kuiva rada.

Dodge Viperit on praeguseks viis põlvkonda ning alates esimesest on seda saatnud lesestaja kuulsus – hiiglaslik vabalthingav V10, varakult kättesaadav meeletu (üle 600 Nm) pöördemoment ning puuduvad juhiabid kinnistasid selle maine kohe pärast debüüti 1991. aastal.

Kuigi uuemad mudelid on palju turvalisemad, on maine säilinud – alates neljandast mudelipõlvkonnast on Viperi kapoti all maailma suurim seeriatootmismootor, 8,4-liitrine V10. Kuid ega esimese põlvkonnagi 8-liitrine mingi kiisupoeg polnud.

Viperi puhul väärib mainimist ka see, et tegu on esikeskmootoriga autoga – kohe äratuntava silueti võtmeks on ülipikk nina, mis polegi “mootorit täis”, vaid see on siiski esitelje taha mahutada suudetud.