BMW esitles autot, mis vahetab su silme all värvi

Tehase värvivalikud on tihti kallid ning mugavaim, kiireim ja majanduslikult mõistlikeim variant oma auto värvi vahetamiseks on üle kiletamine. Üle värvimine maksab kordades rohkem, kuna hea tulemuse saavutamine vajab ajamahukat eeltööd kõigil keredetailidel, et uus värv nakkuks ja kooruma või kobrutama ei hakkaks.

Elektriautol iX Flow on aga spetsiaalne kile, mis kannab nime E-Ink – see on sama asi, mille leiab Kindle’i digiraamatu ekraanilt. Tänu sellele kilele saab autojuht vastavalt soovile muuta auto värvi mustaks või valgeks – või mis iganes varjundiks nende vahel.

E-Ink on täidetud miljonite mikrokapslitega, mille sees on negatiivselt laetud valged ja positiivselt laetud mustad pigmendid. Tarvilik on vaid elektriväljaga mõjutamine, et värvivahetus esile kutsuda. Positiivne on ka see, et valitud värvi hoidmiseks energiat ei kulu – ainult vahetamiseks.