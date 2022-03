Saksamaa ajab 2035. aasta sisepõlemiskeelule sõrad vastu

Sünteetilised mootorikütused on võimalus hoida teel ka vanemaid autosid, vähendades samas oluliselt heitmeid. Näiteks teatas Audi nädal tagasi, et nende uued V6 diiselmootorid saavad nüüd sõita ka taastuvkütustel, vähendades niiviisi CO2 heidet 70-95%.

Wissingi sõnul peab lahendus heitmete vähendamiseks olema kombineeritud ja tehnoloogiliselt neutraalne ning me ei saa lootma jääda ainult elektrile ja vesinikule.

Samal seisukohal on ka Itaalia keskkondliku ülemineku minister Roberto Cingolani: “Tulevik ei saa olla vaid täiselektriline, me peame CO2 vähendamiseks keskenduma ka uue põlvkonna üliefektiivsetele hübriididele, isegi kui me seeläbi nende sooritusvõime ohvriks toome.”