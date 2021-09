VIDEO | Jupiter sai pihta! Suurplaneeti tabanud taevakeha ajas kosmosevaatlejad elevile

Peamiselt gaasist – vesinikust ja heeliumist – koosnev Jupiter on väga suur, üle kahe ja poole korra suurem kui kõik teised Päikesesüsteemi planeedid kokku.

Raske on öelda, kas Jupiteri tabas asteroid või komeet. Hilisemad vaatlejad ei ole leidnud ka jälgi, et see keha olnuks väga suur – pigem paarikümnemeetrise läbimõõduga. Vastasel juhul oleks kokkupõrge selge jälje jätnud.