Kui palju neid siis on? Varem arvati, et üheksa. Siis leidus põhjust Pluuto sellest nimekirjast eemaldamiseks. Siis selgus, et sellest kaugemal võib tiirelda veel üks planeet, mis tuntud kui Transpluuto, Transuraan või lihtsalt Planeet X. (Teistest kääbusplaneetidest ja suurtest taevakehadest rääkimata.)