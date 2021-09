Kunstniku nägemus Päikesesüsteemi piirialast (pilt: NASA, JPL-Caltech / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Inimkond on aastate jooksul läkitanud kosmosse mitu sondi. On meil aga aimu, milline võiks välja näha Päikesesüsteemi välimine serv? Vastus on jah, kuid töö sel suunal alles käib.