Üllatus: inimesed siiski hoolivad võimalusest äppide andmekogumist piirata

Apple tekitab iPhone'i kasutajatele võimaluse vastavast andmekogumisest loobuda, kui nad võtavad kasutusele opsüsteemiuuenduse iOS 14.5, mis muutus allalaaditavaks kahe nädala eest (26. aprillil). See jookseb juba vähemalt 5,3 miljonis iPhone'is.

iOS 14.5 kasutuselevõtnutest on äppide andmekogumisest loobunud maailmas suisa 86%, uskudes ettevõtte Flurry Analytics'i andmeid. USAs on see näitaja veel madalam, kõigest 5%.

Üllatav osa on see, et laiem avalik huvi digiajastu varjupoolt esindava ulatusliku andmekaevandamise kohta tundub olevat madal nii meil kui ka mujal – inimesed paistavad olevat ammu leppinud, et selline asi käib meie elu juurde. Ja nüüd korraga selline "massiline väljaränne"!

Digiajastu kombeid vähegi tundes võib öelda, et kasutajaandmete kaevandamine on nagu hüdra, mis ei sure, isegi kui seda keelata. Raiud ühe pea maha, kasvab mujalt kaks teist pead asemele. Aga tore, et on vähemalt mulje, et kasutajal on selle üle rohkem kontrolli antud.