M1 edulugu jätkub, AirTag on saabunud... neli tähelepanekut Apple'i suurelt tooteesitluselt

Kas tahad oma kadunud eset / Apple'i seadet kergemini leida? Selleks on jubinad, mille valmimist Apple'i huvilised on oodanud juba ligi kaks aastat. Miks nii kaua? Ilmselt ei näe õunamaja selles midagi erilist, muidu oleks nii lihtne seade ammu juba ilmunud.

Kuna sarnased pisikesed jälitusvidinad on müügil juba ammu, siis on raske öelda, mis on just AirTagi eelis. Kindlasti mitte mitmekülgsus: Androidi seadmega seda tööle saada eeldab petunippide rakendamist. Ilmselt siis just fakt, et selle tootis Apple.