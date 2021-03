Mis roheline mõtlemine? Apple sai laadijata iPhone'ide müümise eest trahvi

Lisaks on paljudel huvilistel juba mõni vanem laadija või klapipaar sahtlis olemas, nii et niisama arutult juurde toota vaid suurendaks e-jäätmete hulka. Kokku võib kogu selline strateegia Apple'i arvutuse järgi vähendada süsinikuemissioone maailmas kahe miljoni tonni võrra aastas. Väiksem vajadus telefonitootmiseks haruldasi muldmetalle kulutada pealekauba.

Nad nõudsid õunamajalt peagi pärast iPhone 12 ilmumist tõestust, et laadija eemaldamine tõesti keskkonda säästab – ja leidsid, et laadija kui hädavajalik varustus peab ikka karbis kaasas olema

Tundub, et Apple pole suutnud tarbijakaitsjaid vahepeal ümber veenda, sest Procon-SP esitas tehnoloogiahiiule nüüd 10,55 miljoni brasiilia reaali suuruse trahvi. Mis on meie rahas umbes 1,62 miljonit eurot.

Trahvinõue sisaldab ka seda, et Apple on keeldunud veekahju saanud iPhone 12 garantiikorras parandamisest, kuna telefon peaks kuni kuue meetri sügavuses vee all kuni pool tundi vastu pidama ilma rikki minemata.

Arvestades, et Brasiilias on moodne tehnoloogia eri maksude tõttu läänega võrreldes räigelt kallis, pole ime, et sealne tarbijakaitse on vägagi tundlik isegi selliste (meie mõistes pisi)asjade üle nagu laadija puudumine telefonikarbist.