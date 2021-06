Suur osa uutest Apple'i arvutitest peidab turvaohtu, mida on sisuliselt võimatu parandada

Kokkuvõttes võib nentida, et hullu pole. Nõrkusi ja turva-auke leitakse ka mõnel juhul toodetest 35 aastat hiljem, ilma et midagi hullu oleks juhtunud. Ilmselt on inimlikult võimatu leiutada arvutivallas turvalisust, millest tõesti keegi kunagi läbi tungida ei suudaks.