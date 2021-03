Enneolematu: Venemaal hakkavad iPhone'id ise kohalikke äppe pakkuma

Nimelt soostus õunamaja nõudega, et Venemaal müüdavatel iPhone'idel peab leiduma kohe karbist võetuna kohalikke äppe. Täpsemalt saad seadet esimene kord käivitades kohe valida, kas tahad sellele installeerida ka ridamisi kohalikke rakendusi.

Arvestades seda, kui kiivalt Apple oma seadmete ökosüsteemi seni on "kureerinud", sundides kasutajat igal võimalusel kindla käega just Apple'i tarkvara eelistama, mõjub selline muudatus pehmelt öeldes üllatavalt.

Seda enam, et Apple on alati hoolega valinud, milliseid rakendusi üldse iPhone'idele lubada. Venemaale vastu tulles selline kontroll endisel kujul püsima jääda ei saa, nii et iPhone'idesse võib jõuda ka tarkvara, mida Apple pole pärast läbivaatamist turvaliseks tunnistanud.