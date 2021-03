2020. aasta oli Eesti kliimaajaloo kõige soojem ja purustas rekordeid

Raamatust selgub, et 2020. aasta oli Eesti kliimaajaloo kõige soojem: päikesepaistet oli normist enam ja sademeid oli normi jagu.

„Olenemata sellest, kas vaatlusread on poole sajandi pikkused või vanemad, ei ole ilmajaamades varem nii sooja aastat märgitud. Näiteks oli kõige soojem möödunud aasta Vilsandil, kus aasta keskmine õhutemperatuur oli 9,6 °C (norm 7,1 °C),“ selgitab Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla.

Ta lisab, et peaaegu 150 aasta pikkuses vaatlusreas, milles küll esineb mõningaid andmelünki, on see kõige soojem.