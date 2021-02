Milline oli kliimamuutuse roll koroonapandeemia vallapäästmise juures?

Kliimamuutus võis COVID-19-pandeemia puhkemise juures etendada märkimisväärset rolli. See roll võis ilmneda nahkhiirte kaudu.



Värske uurimus näitab, et sedamööda, kuidas kliima on viimase sajandi vältel soojenenud, on päikesevalguse ja süsinikdioksiidi ohtrus koos muutustega sademete hulgas muutnud Hiina lõunaosa troopilised põõsastikud savannideks ja metsamaaks.

Need sobivad ideaalselt elupaigaks nahkhiirtele. Viimase 40 aasta vältel ongi uued nahkhiireliigid end neil aladel mugavalt sisse seadnud.