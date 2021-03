Kliima soojenemine võib kaasa tuua talumatult kuumad kodud

2020. aasta oli (koos 2016. aastaga) kõige kuumem, mida üldse mõõdetud. Mis on seda tähelepanuväärsem, et aasta teises pooles hakkasid Vaikses ookeanis ilmnema jahedamad tingimused (seda nähtust nimetatakse La Niñaks), kirjutab The Conversation.