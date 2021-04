Leitud: nii külm pilv, et selle temperatuuri määramisega oli raskusi

Temperatuur rekordkülma tormipilve ülaosas langes –111 kraadini Celsiuse järgi, mis on umbes 30 °C võrra jahedam kui üheski teises teadaolevas sarnases pilves. See jõuab juba piirini, kus satelliitides praegu kasutatavad sensorid ei suuda enam adekvaatset tulemust anda.

Omamoodi külmarekord on võimalik tänu tõigale, et tormipilved ja troopilised tsüklonid võivad tõusta maapinnast väga kõrgele, kuni 18 km kõrgusele, kus õhk on maapealsega võrreldes tunduvalt jahedam. Torm võib jõuda stratosfääri välja, kus iga kilomeeter ülespoole tähendab seitsmekraadist temperatuurilangust.