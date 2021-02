Ühe sitika sumin ei too tormi mitte," tuletab Ain Kallis esimese hooga meelde Pöide vanasõna.

Palju pisemate olendite - koroonaviiruse - tegutsemine on aga andnud teadupärast hoobi pea kogu maakera majandusele. Kas on tal mõju ka ilmale või koguni kliimale? Oleme ju lugenud, et lennuliikluse hõrenemise tõttu on atmosfäär paljudes riikides - Hiinas, Indias ja mujal muutunud palju puhtamaks, ohtlik sudu on suurlinnades vähenenud.

„Ainult et aerosoolide osatähtsuse hindamine pole sugugi lihtne - nad võivad kliimat nii soojendada kui jahutada," tõdeb siiski klimatoloog. „Lühidalt öeldes - praegusel pandeemial ei ole mõju meie kliimale, mõningal määral mõjutab see ilmastikku - päike särab kohati kirkamalt."