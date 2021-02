Asbest: tervisele ohtlik, aga võib olla vägev relv kliimamuutuse vastu

Asbestid on teadupärast vähki tekitavad ühendid, mida minevikus rakendati laialdaselt kuumakindla ehitusmaterjalina, aga ka painduvuse ning keemilise ja mehaanilise vastupidavuse tõttu.

Tänu tohutusuurele pindalale sobib osa kiulist asbesti — sh asbesti kõige levinum vorm krüsotiil ehk valge asbest — väga hästi siduma vihmavees lahustunud või õhus hõljuvaid süsinikdioksiidi molekule, kirjutab MIT Technology Review.

Süsinikdioksiidiga reageerimise tulemusel tekivad peamiselt magneesiumkarbobnaat-mineraalid nagu magnesiit, mis suudab kasvuhoonegaasi endas talletada aastatuhandeid.

Teadlased loodavad nende reeglina aeglaste reaktsioonide kiirendamise võimaluste uurimise kaudu kasutada kaevandamisjääke relvadena kliimamuutuse vastase võitluse arsenalis. Samasugused käepärased võtted võiksid aidata ära kasutada ka nikli, vase, teemantide ja plaatina kaevandamisel tekkivaid muid kaltsiumi- ja magneesiumirikkaid kõrvalsaaduseid.

Esmajärjekorras loodetakse juba kaevandamisprotsessi käigus ekstraktitud mineraale rakendada kaevandamisest endast johtuvate ohtrate süsinikuheitmete neutraliseerimiseks. Kaugem eesmärk on leida võimalus mineraalide, sh tõenäoliselt asbestide kulutõhusaks kaevandamiseks just selleks, et nende abil siduda atmosfäärist endasse suurt hulka kasvuhoonegaase.

Konkreetselt mineraalide kasutamine süsinikdioksiidi kätkemiseks on paljulubav peamiselt seetõttu, et seda on võimalik teha suurtes mastaapides ja see võimaldaks heitmest vabaneda praktiliselt igaveseks.

Mineraliseerimine on niigi peamine mehhanism, mida loodus ise kasutab nn aeglases süsinikuringes. Mineraalaineid, mis suudaksid siduda kogu ajaloo jooksul inimkonna poolt õhku paisatud süsiniksioksiidi ja rohkemgi, on Maal piisavalt. Probleem on selles, et valdav osa neist on kapseldatud kõvasse kivimisse, mis kasvuhoonegaasidega kokku ei puutu. Isegi ilmastikule avatud kaljupaljanditel võtavad sellised reaktsioonid kaua aega.